الوزارة توضح.. هل طرأ ارتفاع على أسعار الألبان ومشتقاتها في الضفة؟

عقبت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، على الأحاديث المتداولة بشأن ارتفاع أسعار منتجات ومشتقات الألبان في المحافظات الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن منتجات ومشتقات الألبان المحوطنية تباع للمستهلك بسعرها القديم والمتعارف عليه لدى المستهلك".

وعدّت الوزارة أن "زيادة المنتجات الوطنية في سلة المستهلك بنسبة 2% سنوياً سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة"، وأكدت على أهمية “ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية بحيث تكون الخيار الأول له عند الاستهلاك".

ودعت الأهالي الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق الفلسطيني من خلال الاتصال المباشر عبر الرقم 129 ونؤكد على دور الطواقم في ضبط وتنظيم السوق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قائمة تظهر ارتفاعاً كبيراً على الأسعار خاصة منتجات الألبان.