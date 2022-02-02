الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة ومنع الأذان 50 وقتا في المسجد الإبراهيمي

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، بأن المسجد الأقصى تعرض للاقتحام الإسرائيلي 22 مرة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، في حين مُنع رفع الأذان 50 وقتا في المسجد الإبراهيمي، بمدينة الخليل

جاء ذلك في تقرير شهري للوزارة، حول واقع اعتداءات الاحتلال على المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وغيرهما من دور العبادة.

وأضافت الأوقاف: "الاحتلال دنّس المسجد الأقصى 22 مرة، ومنع كعادته رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي لـ 50 وقتا، كما انتهك حرمة 3 مساجد".

وقالت إن اقتحامات المسجد الأقصى شارك فيها “مستوطنون وحاخامات وطلاب معاهد دينية ومخابرات وجنود".

ومنذ 2003 يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وأضافت الأوقاف، أن قوات الاحتلال تواصل الحفريات على مدخل المسجد، في حين أقدم مستوطنون على إقامة حفل صاخب فيه في الا

ومنذ ارتكاب مستوطن إسرائيلي مجزرة بحق المصلين بالمسجد الإبراهيمي عام 1994، اقتطع الاحتلال نحو نصفه وحوله إلى كنيس يهودي، وفيه تقع غرفة رفع الأذان.

وحسب تقرير وزارة الأوقاف الشهر الماضي، فقد أخطر الاحتلال بهدم مسجد قيد الإنشاء في بلدة نحّالين غرب مدينة بيت لحم، ووقف أعمال البناء بمسجد التقوى بالعيساوية تحت تهديد الهدم، كما اقتحم مسجد كفر عبوش القديم في محافظة طولكرم.

وأشار إلى اقتحام عدة مقامات إسلامية من قبل المستوطنين وتأديتهم طقوسا تلمودية فيها، طوال الشهر الماضي.