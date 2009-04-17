مؤسسة حقوقية: نسبة فلسطينيي 1948 في الأطر القانونية الإسرائيلية ضئيلة

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قالت جمعية 'سيكوي' للمساواة المدنية، اليوم، إن نسبة القضاة العرب قي المحاكم الإسرائيلية هي 7.8%، وفي المحاكم اللوائية 5.7%، وفي محاكم العمل 4.4%، وإن نسبتهم في محاكم السير لا تذكر.

وطالبت الجمعية بتصحيح الإجحاف بحق نساء ورجال القانون من فلسطينيي 1948 في البلاد بتمثيلهم المنخفض في المحاكم المتنوعة، وفي وزارة القضاء، وفي نقابة المحامين، مشيرة إلى نسبة المحاضرين العرب المنخفضة في مجال القانون، بالكليات والجامعات الإسرائيلية، ومبينة أن نسبة المحامين العرب من مجموع المحامين في إسرائيل تبلغ 15.5%.

وأشار البيان إلى أن نسبة المحاضرين العرب في مجال القانون في الجامعات والكليات الإسرائيلية تبلغ 2.8 % فقط. أما نسبة المحامين العرب في لجان الاستشارة التابعة للجنة المركزية في نقابة المحامين فهي 6.4%.

وأضاف البيان: 'وفي كلتا الحالتين، فلا يوجد تفسير لهذه المفارقات سوى التمييز ضد الجامعيين العرب في البلاد نتيجة لسياسة التمييز والإقصاء المتبعة على مختلف الأصعدة والمستويات'.