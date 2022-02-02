هذا ما جاء في بيان الاتحاد المصري لكرة القدم حول حجازي..!

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميا انتهاء مشوار المدافع، أحمد حجازي، مع منتخب "الفراعنة" في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في الكاميرون، بسبب الإصابة.

وتعرض أحمد حجازي لإصابة العضلة الضامة في نهاية الشوط الأول لمباراة المنتخب المصري ضد نظيره المغربي (2-1) مساء يوم الأحد الماضي، في الدور ربع النهائي للبطولة القارية، ليتم استبداله بزميله المهاجم محمود حسن "تريزيجيه".

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر" يوم أمس الثلاثاء،: "يتوجه أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني مساء اليوم إلى مدينة ميونيخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك، وفقا لما تستلزمه الاصابة التي مني بها خلال لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية.

وكان حجازي قد أصيب في العضلة الضامة أثناء المباراة، ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة، حيث أجريت له فور انتهاء المباراة صورة أشعة أكدت نتيجتها إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة مما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة، وتستلزم حالته الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في مثل هذه الحالات".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكاميروني، مساء غد الخميس، في الدور قبل النهائي للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكاميرون 2021".