تعزيزا لعملية التطبيع.. "غانتس" يصل البحرين في زيارة تاريخية

دون الإعلان مسبقا عن الزيارة، وصل وزير الجيش في حكومة الاحتلال "بيني غانتس"، مساء اليوم الأربعاء 2 يناير 2022، إلى العاصمة البحرينية "المنامة"، وذلك تعزيزا لعملية التطبيع بين الطرفين، فيما وصفت الزيارة بـ "التاريخية".

وهبطت الطائرة التي أقلت غانتس في مطار العاصمة البحرينية "المنامة"، وسط احتفال استقبال رسمي، وفق ما أعلن موقع موقع "واي نت" العبري.

وأشار الموقع العبري إلى أن طائرته حلقت في أجواء السعودية، وهي المرة الأولى التي يسمح فيها لطائرة عسكرية "إسرائيلية" بالتحليق علنًا في المجال الجوي للمملكة السعودية.

وذكر الموقع العبري، أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير جيش "إسرائيلي" إلى البحرين منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام".

ووفق الموقع العبري، فإن غانتس سيوقع على اتفاقية تعاون أمني، ويلتقي بكبار المسؤولين في البحرين.

ومن المقرر أن يلتقي غانتس مع "ملك" البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد سلمان بن حامد آل خليفة.