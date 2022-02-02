لابورتا: لازلت أعتقد أن ديمبلي أفضل من مبابي

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أنه ليس نادما على تصريحه السابق عن كون عثمان ديمبلي نجم البلوجرانا، أفضل من مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه لازال يعتقد ذلك.



وقال لابورتا، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم أداما تراوري، لاعب البارسا الجديد، اليوم الأربعاء: "مازلت أعتقد أن ديمبلي أفضل من مبابي، ولهذا السبب قدمنا له عرض تجديد جيد جدًا".

وأضاف: "ديمبلي صاحبته ظروف لم تكن الأفضل، حيث تعرض لإصابات عديدة، وهو لاعب كلفنا الكثير من المال وكنا جميعا نتمنى رؤيته لسنوات عديدة، وشعرنا بخيبة أمل كبيرة لأننا فهمنا أسباب إصاباته".



وتابع لابورتا: "عرض التجديد الذي قدمناه لعثمان ديمبلي انتهت صلاحيته في 20 ديسمبر/ كانون أول الماضي".



وأكمل: "إذا أراد ديمبلي التفاوض الآن، ستكون هناك شروط مختلفة. لقد تفاوضنا معه للعدة أشهر لكن تطلعات عثمان كانت مستحيلة بالنسبة لنا".



واختتم: "عودة ديمبلي مجددًا للمشاركة مع برشلونة؟ احترام حقوق اللاعب، لكن المدرب لديه الكثير ليقوله بشأن هذا الأمر، وسنحترم قراره".



وأتم: "في المواقف التي لم يشعر فيها بالتقدير أردنا دائمًا أن نفهمه ونساعده، ونظهر موهبته".



يُذكر أن ديمبلي رفض عروض برشلونة لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، ومن المتوقع فسخ عقده خلال الفترة الحالية، أو رحيله بنهاية الموسم مجانا.

