طالع: أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة خلال جلسته الأسبوعية

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة ، اليوم الأربعاء، عدة قرارات في جلستها الأسبوعية التي عقدتها اليوم.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه :" اطلعت لجنة متابعة العمل الحكومي على تقرير تقييم عمل الجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع المنخفض الأخير، وأثنت اللجنة في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء؛ على الجهود التي بُذلت للحد من آثار المنخفض والاستجابة السريعة للأحداث الطارئة".

وأضافت :" ناقشت اللجنة عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات، واعتمدت محاضر اجتماعات لجنتي: الشئون الاقتصادية والأمن والسلامة، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات للدراسة وإبداء الرأي ، وقررت اللجنة ما يلي:

🔻إعفاء المركبات المتضررة خلال عدوان مايو الماضي، بنسبة (100%) من رسوم الترخيص لمدة عام من تاريخ إصدار القرار.

🔻صرف مبلغ مالي بقيمة (23,294$) لوزارة الصحة، لصالح خدمات تطوير بنية تحتية بمستشفى الصداقة التركي.

🔻؜تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية والأمن الوطني وعضوية عدد من الوزارات، للحد من ظاهرة صناعة وبيع الألعاب والمفرقعات النارية وخطرها على المجتمع.

🔻صـرف مبلـغ مـالي لـدعم اتحـاد كـرة الـيـد الفلسطيني في تغطية مهمـة سـفر وفد من الاتحاد للجزائر.

🔻المصادقة على إجراءات ديوان الموظفين العام بإعلان مسابقة خارجيـة لشواغر مـدراء عامين في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.

🔻تخصيص قطعة أرض مـن أراضـي منطقـة عبسـان الكبيـرة (المسماة أرض أبو حمد) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لبناء مدرسة جديدة تخدم سكان المنطقة.

🔻تكليـف وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مـع البـلـديات لإقـرار مشـاريع افراز في الأحياء الريفية التي لا يوجد لها امتداد عمراني.

🔻إدراج عدد من رسوم المعاملات الصحية، ضمن قائمة خدمات وزارة الصحة للخصم من المستحقات المالية للموظفين وفق نظام الحافظة الإلكترونية.

🔻اعتماد الخطة التنموية للأعوام 2022-2024، ودليل رسم السياسات الحكومية.