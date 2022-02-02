داخلية غزة تعلن كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري غدًا الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الخميس الموافق 3 فبراير 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر يوم غد يكون للحافلات: السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/6) هنا ، الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5) هنا.

ودعت الوزارة، المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت من المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.