لأول مرة.. "روبوت" حكماً فى كأس العالم للأندية

تنطلق غداً الخميس مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات من الـ3 ولغاية الـ12 من فبراير الجاري، بمشاركة سبعة أندية منها ثلاثة عربية.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة تطبيق تقنية الحكم الآلي، والتي من خلالها سيتم احتساب التسلل خلال نصف ثانية.

وتستضيف العاصمة الإماراتية "أبوظبي" النسخة الـ18 لمونديال الأندية، خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير الجارى، بمشاركة 7 فرق هى "الأهلي المصري، والهلال السعودي، والجزيرة الإماراتي، وتشيلسي الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي، ومونتيرى المكسيكي، وبيراى بطل تاهيتى".