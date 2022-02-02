رسميًا.. برشلونة يعلن تعاقده مع أوباميانج

أعلن برشلونة رسميًا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال السابق.



وتواجد أوباميانج في برشلونة منذ يومين وخضع للكشف الطبي، بل وشارك مع الفريق في مران الأمس.



وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا، أوضح من خلاله أن أوباميانج وقع عقدًا حتى 2025، بشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو، مع وجود بند يتيح فسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين في صيف 2023.



وكان آرسنال قد أعلن عن فسخ تعاقده مع المهاجم الجابوني، أمس الثلاثاء، دون إبداء أي أسباب.



ومن المقرر أن يبدأ أوباميانج في المشاركة مع برشلونة، من مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الليجا، بعد أن تم تسجيله من قائمة الفريق.