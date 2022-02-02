لجنة المتابعة للقوى الوطنية ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية

رحبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي أكد على ارتكاب الاحتلال جريمة الفصل العنصري وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني .

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن التقريريؤكد أن دولة الاحتلال تقوم بشكل ممنهج بارتكاب جريمة التمييز العنصري ضد الفلسطيني في كافة الأماكن في الاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ وكذلك داخل الخط الاخضر ضمن سياسة متعمدة وفي كافة المجالات .

وقالت اللجنة في بيانها :" إن هذا التقرير ليس الأول من نوعه وهو يأتي ضمن التقارير المتتابعة للمنظمات الحقوقية الدولية مثل منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها التى تجدد اتهام دولة الاحتلال بأنها دولة فصل عنصري وأنها ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستحق من المجتمع الدولى ملاحقة دولة الاحتلال ومعاقبة قيادتها السياسية والعسكرية على هذه الانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان" .

ودعت لجنة المتابعة دول العالم ومؤسسات المجتمع الدولي لفرض عقوبات على نظام دولة الاحتلال العنصري، على غرار الحملة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ووقف موجة التطبيع مع هذا الإحتلال العنصري .