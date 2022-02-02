وزارة التعليم برام الله تعلق حول ما صدر بشأن منهاج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم برام الله اليوم الأربعاء 2/2/2022 أنها تابعت باهتمام الملاحظات الواردة من الميدان التربوي حول المادة المطلوبة في امتحان الثانوية العامة، مشيرة إلى أن ما صدر عنها في هذا السياق ارتبط بالفاقد التعليمي والمادة المنجزة في المدارس حتى نهاية الفترة الثانية.

وأكدت أنها تتابع المستجدات كافة فيما يتعلق بتطور الجائحة والحالة الصحية العامة وأثرها على الطلبة والمعلمين وستتخذ الإجراءات اللازمة التي تضمن مصلحة الطلبة وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ويحافظ على جودة الامتحان وموثوقيته ومصداقيته.