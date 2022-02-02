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بالصور : مراكز فرز "كورونا" بقطاع غزة جراء تفشي الفيروس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:57 م
02 فبراير 2022
فيروس كورونا
#فحص كورونا
#كورونا قطاع غزة
#أميكرون
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