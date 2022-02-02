بالصور : مراكز فرز "كورونا" بقطاع غزة جراء تفشي الفيروس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:57 م
02 فبراير 2022
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (14).JPG
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فيروس كورونا 

مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (20).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (19).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (17).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (18).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (16).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (15).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (14).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (13).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (12).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (11).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (10).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (9).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (8).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (7).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (6).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (5).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (4).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (3).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (2).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (1).JPG
مراكز الفرز التنفسى بمجمع الشفاء الطبي (14).JPG
 

#فحص كورونا #كورونا قطاع غزة #أميكرون

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