زراعة غزة توضح سبب ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق

كشفت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 2/2/2022، سبب ارتفاع أسعار بيع أصناف محددة من الخضراوات في الأسواق.

وأوضح الناطق باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني، أن التغيرات المناخية في الأسبوعين الماضيين أثرت سلباً على نضج الثمار الأمر الذي انعكس سلباً على الكميات المعروضة في الأسواق وأدى لتذبذب الأسعار وارتفاعها، والأمر ليس له علاقة بالتصدير.

وأشار البسيوني، إلى أن الناظر للأسعار طوال العام يجدها معتدلة وتصل في كثير من الأوقات للتدني وأن الوزارة مساحات وكميات كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبل وزيادة.

وبين، أن سياسة الوزارة هي إعطاء الأولوية للمواطن في المنتجات المحلية ولكن المزارعين يطالبون بتصدير المنتجات حفاظا على مصالحهم وحتى لا يتعرضوا للخسارة الكبيرة,

وذكر الناطق باسم وزارة الزراعة بوجود إمكانية للتصدير تسمح به الوزارة و بالكميات التي لا تؤثر عجزا على الأسواق المحلية.

وأردف: "بأننا نعمل على تنظيم المساحات الزراعية من أجل الوصول لطاقة إنتاجية لا تسبب هدر انتاج المزارع بوجود فائض كبير، لكن ما يقف عائقا دائما أمام تنظيم أي استراتيجية هو الاحتلال الصهيوني".