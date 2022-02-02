دغلس: الاحتلال يرد على تقرير "آمنستي" بشرعنة الاستيطان

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تحاول فرض أمر واقع بشرعنة البؤر الاستيطانية، ردا على تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي)، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري.

وأضاف دغلس ، "في هذا السياق صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال افيخاي ماندلبليب، على مخطط البناء الهيكلي في بؤرة "ابيتار" المقامة على جبل صبيح في أراضي بلدة بيتا جنوب نابلس، بما يشمل إعادة احتلال المستوطنين البؤرة خاصة بعد أن أقدم جيش الاحتلال على الاستيلاء على 60 دونما من الأرض الفلسطينية التي أقيمت عليها، تمهيداً لعودة تدريجية للمستوطنين لاحتلال المكان.

وأكد أن هذه المخططات لن تمر في ظل وجود أناس يدافعون عن حقهم في الأراضي التي استشهد من أجلها تسعة شهداء خلال الثمانية شهور الماضية، وأصيب نحو 500 بالرصاص، والآلاف بالرصاص المطاطي والكسور والاختناق.

وبين ان هذا الاجراء هو اجراء أولي لحين نقله الى وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي؛ من اجل اعلانها كأراضي دولة ويتم عقبها الاعلان عن مخططات البناء.