رام الله تُعلق الدوام الوجاهي لـ10 أيام بدءاً من الخميس وغزة تكتفي بتمديد تأخير الدوام الصباحي فقط

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء 2/2/2022، أنه سيتم تعليق الدوام المدرسي الوجاهي في جميع المدارس ورياض الأطفال، اعتباراً من صباح غد الخميس 3/2/2022، وحتى مساء السبت 12/2/2022، مع التحول إلى التعلم عن بُعد.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، إنه سيتم وبالتنسيق مع وزارة الصحة، استكمال الحملة الوطنية لتطعيم الطلبة والكوادر التربوية، وذلك في ضوء التصاعد اللافت في المنحنى الوبائي وتزايد أعداد المخالطين، وحفاظاً على سلامة طلبتنا وكوادرنا.

وأضافت انه سيتم استثمار هذه الفترة من أجل تنظيم حملة التطعيم في المدارس وفق ترتيبات سيعلن عنها بعد التنسيق بين مديريات التربية ومديريات الصحة في المحافظات.

ومن جانبها أكتفت وزارة التربية والتعليم بغزة باستمرار بدء الدوام المدرسي س 8 في المدارس الحكومية والخاصة والوكالة في قطاع غزة حتى يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.