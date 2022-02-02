شرطة المرور تتوعد بتشديد اجراءاتها بحق المخالفين ابتداءً من أول مارس المقبل

توعدت إدارة شرطة المرور والنجدة اليوم الأربعاء 2/2/2022، بتشديد إجراءاتها بحق المركبات المخالفة على الطريق اعتباراً من الأول من مارس المقبل، ولن نسمح بسير أي مركبة لم تستوفِ إجراءاتها القانونية.

وأوضح عميد تامر شحادة، مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة، أن الإدارة تواصل إجراءاتها المستمرة لضبط الحالة المرورية وتحسين الواقع المروري في قطاع غزة.

وأكد أنه مع انتهاء مدة قرار تخفيض رسوم المركبات نهاية الشهر الجاري، ستبدأ شرطة المرور بتشديد إجراءاتها بحق المركبات المخالفة على الطريق اعتباراً من الأول من مارس المقبل، ولن تسمح بسير أي مركبة لم تستوفِ إجراءاتها القانونية.

وأهاب العميد شحادة، بالسائقين للمسارعة إلى توفيق الأوضاع القانونية لمركباتهم قبل الموعد المذكور.