لجنة دعم الصحفيين تسجل 46 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الحريات الإعلامية خلال يناير

رصدت لجنة دعم الصحفيين خلال تقريرها الشهري، 46 انتهاكاً "إسرائيلياً" بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية تمثلت في الاعتقال، والابتزاز والاعتداء المباشر الميداني إلى جانب أشكال أخرى من الاستهداف.

وبحسب تقرير اللجنة، فإن شهر يناير/ كانون ثاني2022 شهد أكثر من (46 ) انتهاكاً إسرائيلياً بحق الإعلاميين في محاولة لتغييب الحقيقة ، كما سجل التقرير (7) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية، كما سجل التقرير(4) حالات من الانتهاكات من قبل مواقع التواصل الاجتماعي.

انتهاكات اسرائيلية

ووثق التقرير خلال شهر يناير الماضي2022، اعتقال واحتجاز قوات الاحتلال "الإسرائيلي لعدد (4) من صحفيين وهما ياسر العقبي، ومحمود عبد الغني، والمصور "ليث جعار" والصحافية "فيحاء خنفر".

فيما أجلَت سلطات الاحتلال اعتقال وأصدرت حكماً بالاعتقال لعدد(4) من الصحفيين، وهم تثبيت الاعتقال الإداري بحق الصحفي يوسف فواضلة، والصحفي يزن أبو صلاح مرتين متتاليتين خلال شهر يناير دون تحديد جلسة محاكمة له، وإصدار حكم فعلي لمدة ستة أشهر بحق الصحفي عاصم الشنار.

وسجل التقرير (17) حالة اعتداء وإصابة واستهداف تعرض لها الصحفيين من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، خلال تغطيتهم هدم جرافات الاحتلال منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وكذلك ضربهم وركلهم خلال تغطيتهم المسيرات والفعاليات بالضفة المحتلة و استخدام الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام لمنع الصحفيين عن التغطية والتواجد في الحدث من بينهم كل من الصحفي فايز أبو رميلة، نصير ثابت، معتصم سقف الحيط، يوسف شحادة، عطوة أبو خرمة، أحمد غرابلي، ناصر اشتية، عبد الله بحش، والصحافية ريما العملة، ونجوى السمري.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من(18 ) حالة تغطية، وعرقلت أداء مهامهم وتغطيتهم المسيرات والفعاليات التي تظهر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومنعتهم من العمل.

ورصد التقرير أيضاً(1) حالة اقتحام ومداهمة وتحطيم وتفتيش وعبث في محتويات منزل الصحفي أحمد أبو صبيح، كما سجلت حالة(2) تهديد بحق الصحافيتين ريما العملة، ونجوان السمري.

انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي

وفي شأن محاربة المحتوى الفلسطيني، أغلقت وقيدت حساب وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (4) حالات لصحفيين وإعلاميين بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر، من ضمنهم حذف حالة(1) قامت بها منصة تيك توك والتي حذفت بشكل نهائي حساب شبكة القسطل الإعلامية، فيما ارتكبت منصة انستجرام عدد(2) من الانتهاكات خلال منع كل من الصحافية الناشطة منى الكرد ، وشبكة قدس الإخبارية من تسجيلهما لبث مباشر لعرض جرائم الاحتلال في حي الشيخ جراح وهدم منازل المواطنين.

فيما صادق الاحتلال على مشروع قانون يمنح سلطات الاحتلال سلطات واسعة النطاق لمراقبة المحتوى الفلسطيني، ويمنح قانون "فيسبوك" النيابة العامة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

اعتداءات فلسطينية داخلية

وحول اعتداءات أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة، سجلت اللجنة خلال شهر يناير2022 المنصرم(4) حالات بالضفة المحتلة، تمثلت في اعتقال عدد(2) من الصحفيين وهما اعتقال أجهزة الامن في نابلس الصحفي محمد أبو ثابت بعد استدعائه للمقابلة، فيما أصدرت محكمة صلح نابلس، حكماً بسجن المخرج عبد الرحمن ظاهر ثلاثة أشهر، وكذلك تسجيل فرض عدد(1) غرامة مالية على المخرج ظاهر، كما سجل التقرير(1) حالة من خلال تأجيل محكمة الصلح في طولكرم محاكمة الصحفي أنس حواري.

وفي قطاع غزة، سجل التقرير(3) انتهاكات، تمثلت في حالة استدعاء(1)، واحتجاز عدد(1)، فيما تم تأجيل محاكمة عدد(1).