الجهاد الإسلامي تستقبل الجريح البيطاوي وتهنئه بالحرية في جنين

استقبل وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي الأسير الجريح نور البيطاوي (31 عاماً) من مخيم جنين بالضفة المحتلة، بعد قضاء محكوميته البالغة عاماً كاملاً في سجون الاحتلال.

وضمَّ الوفد، القيادي المحرر خضر عدنان والقيادي المحرر أسامة الحروب، وغيرهم، حيث كانوا في استقبال الأسير الجريح فور الإفراج عنه، والاطمئنان على سلامته في المستشفى.

وهنأ الوفد على لسان القيادي أسامة الحروب، الأسير نور بسلامته وحريته، ولعائلة البيطاوي بالإفراج عن نجلها من سجون الاحتلال، مشيداً بهذه العائلة التي قدمت ولا تزال تقدم من أجل فلسطين وعلى طريق الحرية والكرامة لشعبنا.

واعتبر الحروب، أن كل فلسطيني يخرج من سجون الاحتلال هو بمثابة انتصار، وحق علينا أن نفرح بحريته ونهنئه بنصره، شاكراً كل من وقف مع الأسير نور وتضامن معه ومع عائلته منذ لحظة اعتقاله، وتعاطف مع إصابته التي تعرض لها عند اعتقاله، حتى لحظة الإفراج عنه.

من جهة أخرى، أرسل الحروب التحية لعائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد، متمنياً أن يتم الإفراج القريب عنه، واستقباله في المستشفيات الفلسطينية لتلقي العلاج، ولا يبقى معرضاً للإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

كما حيا عائلة الأسير المريض معتصم رداد من بلدة صيدا بطولكرم، الذي يعاني من مرض السرطان، حيث يعاني الأمرَّين في سجون الاحتلال، مطالباً بضرورة التحرك على جميع المستويات للضغط على الاحتلال، للإفراج عن الأسرى المرضى.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نور البيطاوي، فجر الثامن من فبراير 2021م، بعد أن أطلقت عليه الرصاص الحي، ما أدى لإصابته في البطن، نُقل على إثرها إلى مستشفى "العفولة"، بوضع صحي خطير، وبقي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.



