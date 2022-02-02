كورونا بغزة: 5 حالات وفاة و( 2469) إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 2/2/2022، خمس حالات وفاة و( 2469) إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بعد اجراء 5955 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، تعافي 150 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 208046 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 16103 حالة، واجمالي المتعافين 190173 حالة ، واجمالي الوفيات 1770 وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 117 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 52 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 590441 شخص