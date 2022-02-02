الصحة تعلن تمديد العمل بمراكز صحية للفترة المسائية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 2/2/2022، عن قائمة بمراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والتي يمتد العمل بها للفترة المسائية (حتى الساعة السابعة مساءً).

وتعمل المراكز، يومي الجمعة والسبت وذلك للتخفيف عن المواطنين في سحب العينات والفحص السريع والتطعيم ضد فيروس كورونا وقد زادت من 7 مراكز الى 12 مركز في محافظات قطاع غزة.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة سجلت خلال الأيام الماضية أعداد مرتفعة لإصابات كورونا، وصلت لأكثر من 12 ألف إصابة يومياً، حيث من المتوقع أن تكون ذروة الفيروس من الخامس إلى العاشر من فبراير الجاري.