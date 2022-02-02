حماس تستهجن اعتداء أمن السلطة على طلبة الثانوية في طوباس

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء 2/2/2022، ما أقدمت عليه أجهزة أمن السلطة في مدينة طوباس بالضفة المحتلة من إطلاق النار على طلاب الثانوية العامة، وإصابة بعضهم، خلال تظاهرة سلمية لهم للمطالبة بحذف مواد من مناهجهم الدراسية.

ودان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس د. عبد اللطيف القانوع، السلوك الأمني الذي وصفه بالمشين بحق طلبة المدارس، معتبراً أنه يعبر عن العقلية الأمنية المقيتة التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية.

وطالب القانوع، بوقف هذه الاعتداءات ضد الطلبة، والعمل على حمايتهم، ومنحهم المساحة الواسعة للتعبير عن رأيهم، وإيصال مطالبهم للجهات المختصة والمعنية، وليس قمعهم وإطلاق النار عليهم.

كما استنكر الاعتداء الذي تعرض له أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل من عناصر الشبيبة في أثناء اعتصام أبناء الكتلة رفضا لمنع الإدارة لهم من إقامة معرض طلابي.

وطالب إزاء هذه الممارسات العدائية التي استهدفت طلاب الثانوية العامة والكتلة الإسلامية، بوضع حد لها، ومحاسبة الفاعلين على ارتكاب هذه الحماقات.