طقس فلسطين : ارتفاع الحرارة ومنخفض جوي الجمعة

تتوقع طقس فلسطين اليوم الاربعاء 2/2/2022 أن تكون الأجواء مستقرة غائمة جزئيا الى غائمة بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية باردا في بقية المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى بارد نسبي نهارا ويكون شديد البرودة ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام وفرصة لإمطار متفرقة خلال ساعات الليل ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائم جزئيا الى غائم عاصفا وباردا الى شديد البرودة و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية و بمشيئة الله في ساعات الصباح تسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وخلال ساعات المساء تمتد الى بقية المناطق ويشتد هطول الأمطار لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تكون مثيرة للغبار قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

السبت: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية و بمشيئة الله تسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.