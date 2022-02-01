بالفيديو طريقة عمل شوربة الخضار الشهية في رمضان 2022.. خطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل شوربة الخضار الشهية في رمضان 2022.. خطوات سهلة وبسيطة، لا تكاد تخلو مائدة من موائد الفلسطينيون الصائمون من شوربة الخضار، أو أي نوع من أنواع الشوربة، كونها تعد وجبة أساسية للصائم، فهو يتناولها قبل تناول الفطور بدقائق، حتى تستعد معدته لتلقي دسامة الطعام الآخر، كون الإنسان يكون ممنوعا من تناول الطعام لنحو 15 ساعة متواصلة، لذلك تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل شوربة الخضار في المنزل لاستقبال الشهر الفضيل.

وتسعى ربات البيوت للبحث عن طريقة عمل شوربة الخضار الشهية في رمضان 2022.. خطوات سهلة وبسيطة، وخاصة أن أسابيع قليلة متبقية على حلول شهر رمضان، شهر المغفرة والعتق من النار، لهذا يعمل فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على مدار الساعة لجلب لكم كل ما تحتاجه الأسرة من أكلات رمضانية، ووصفات لأكلات يتم صنعها في البيوت، ليسهل عليهم عناء البحث عبر مواقع الانترنت نت وخاصة موقع جوجل الشهير.

طريقة عمل شوربة الخضار الشهية في رمضان 2022.. خطوات سهلة وبسيطة

تتنوع الأكلات في شهر رمضان كونه يختلف عن بقية أشهر السنة، إذ يمتنع الصائم عن تناول الشراب والطعام لساعات طويلة، تبدأ من آذان الفجر وحتى سماع آذان المغرب مساء، وفي هذه الساعات المباركة يلجأ الصائم إلى تكثيف الأدعية والمضاعفة الصوات وقراءة القرآن الكريم، والتقرب أكثر من الله سبحانه وتعالى، كون الشياطين تصفد في هذه الشهر الفضيل.

طريقة عمل شوربة الخضار الشهية في رمضان

1. مكونات شوربة الخضار

كوب فاصوليا خضراء.

كوب بازلاء.

حبّة بطاطس متوسطة ومقطعة مكعبات.

حبّة جزر بحجم كبير ومقطعة لمكعبات صغيرة.

4 حبّات كوسا مقطعة شرائح.

2 حبّة طماطم بحجم متوسط ومقطعة إلى مكعبات متوسطة.

حبّة بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة بهارات.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

شوربة دجاج أو لحم، ويمكن استبدالها بمرقة دجاج.

2 ملعقة زيت زيتون.

قليل من الملح.

2. طريقة عمل شوربة الخضار

إليك طريقة عمل شوربة الخضار الأصلية بالخطوات:

أحضري وعاء الطبخ وضعي بداخله مقدار زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه قليلًا، ثم أضيفي الثوم وقومي بتقليبه ولكن دون تحميره.

أضيفي مكعبات البطاطس والجزر وقومي بتقليبهما قليلًا في البصل والثوم.

أضيفي الفاصوليا الخضراء والبازلاء والطماطم والكوسا، ثم دعي المزيج السابق على النار المتوسطة لمدة 7 دقائق، مع تقليبهم كل قليل.

قومي بإضافة البهارات والملح والفلفل والكمون إلى المزيج، وتقليبهما قليلًا، ثم أضيفي الشوربة بمقدار مناسب أو مكعب مرق الدجاج والماء.

دعي الشوربة على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى تنضج المكونات، لتصبح جاهزة للتقديم.