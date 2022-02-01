سعر جرام الذهب في لبنان اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 ارتفاعاً رغم تراجع المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان 87.501 ألف ليرة (57.81 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان ليسجل 65.627 ألف ليرة (43.36 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.042 ألف ليرة (33.72 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43.750 ألف ليرة (28.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 76.565 ألف ليرة (50.59 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم نحو 2.721 مليون ليرة (1798 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 612.520 ألف ليرة (404.70 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، تراجع سعر الذهب اليوم، ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر أيلول في حين تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية كما أن ارتفاع الدولار أثر على سعر الذهب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1787.70 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1789.20 دولار.

ويعتزم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع الفائدة في مارس/آذار القادم بافتراض عدم تأثر الاقتصاد بدرجة كبيرة من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا وأنه مستمر في النمو بوتيرة صحية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعد أداة تحوط من التضخم، إلا أن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وحوم مؤشر الدولار حول أعلى مستوياته في 18 شهرا يوم الجمعة مع ترقب المتعاملين لاجتماعات البنوك المركزية في أستراليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى كلفة على حاملي العملات الأخرى.