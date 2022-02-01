سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الأربعاء 2فبراير 2022

زاد متوسط سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وعرف الاقتصاد السوري قبل عام 2010، بأنه واحد من أكثر اقتصاديات الدول النامية تنوعاً.

وحسب معطيات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فإن سوريا كانت تنتج ما يتراوح بين 75 إلى 85% من غذائها، ودوائها، وملابسها، وتصدّر الفائض منها إلى أكثر من 60 دولة.

ويشكل التضخم كابوساً يجثم على صدور السوريين بعد أن انعكس على الأسعار، وشهد ارتفاعاً لم تستطع مجاراته كل زيادات الأجور التي جاءت آخرها بنسبة 30% بعد أن بلغت معدلات التضخم 878% في العام 2021 مقارنة بعام 2010.

سعر الدولار في سوريا اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، نحو 3595 ليرة للشراء، و3630 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

بلغ متوسط سعر اليورو في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، 4024 ليرة للشراء، و4086 ليرة للبيع.

وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، 4823 ليرة للشراء، و4880 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم 956 ليرة للشراء، و969 ليرة للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في السوق "السوداء" اليوم، ليسجل 976 ليرة للشراء، و988 ليرة للبيع.

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، عند نحو 11857 ليرة للشراء، و11998 ليرة للبيع.