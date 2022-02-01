سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، الأربعاء 2 فبراير/شباط 2022، في تعاملات البنك المركزي المصري والبنوك التجارية.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

والأربعاء الماضي، كشف بيان لمجلس الوزراء المصري أنه في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة 10%، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام 2022 لتبلغ 40 مليار دولار بمعدل نمو 25%.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إلى ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام 2021، لتتجاوز 10 مليارات دولار.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).

وأوضحت الوزيرة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري إلى 17.46 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع، مقابل، 17.45 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) ارتفع سعر اليورو إلى 17.42 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع، مقابل، 17.39 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) صعد سعر اليورو إلى 17.44 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع، مقابل، 17.41 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، أمس.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى 21 جنيها للشراء، و21.13 جنيه للبيع، مقابل، 20.99 جنيه للشراء، و21.12 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري إلى 51.60 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، مقابل، 51.71 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، أمس.