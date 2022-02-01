حقيقة اتفاق ريال مدريد مع كيليان مبابي.. الحقيقة كاملة، أكثر الأخبار التي يفضل قراءتها عشاق ومتابعو نادي ريال مدريد الإسباني هي جدية فلورنتينو بيريز من التعاقد مع نجم وهداف نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي تفضله جماهير الميرنغي عن غيره من نجوم كرة القدم في الدوريات الخمسة الكبرى، كونه صغير في السن وهداف كبير، وله مستقبل واعد، لذلك يسعى الريال للتعاقد معه في صفقة انتقال حر من النادي الفرنسي، لتعويض رحيل نجم وهداف الملكي كريستيانو رونالدو قبل ثلاث سنوات.

حقيقة اتفاق ريال مدريد مع كيليان مبابي.. الحقيقة كاملة

ويسعى نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي منذ سنوات عدة، ويواصل عشاق النايدج الملكي للبحث عن حقيقة اتفاق ريال مدريد مع كيليان مبابي.. الحقيقة كاملة، إلا أن النادي الباريسي تمكن من التعاقد مع نجم منتخب فرنسا بمبلغ 180 مليون يورو في عام 2017 في عقد مدته خمس سنوات، إلا أنه النجم الفرنسي لايزال يرفش بشدة تجديد عقده مع باريس سان جريمان بالرغم من كل المغريات المالية التي عرضتها عليه إدارة الفريق، كونه يريد تحقيق حلمه من الصغر بالانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية اتطلعت على بعض المواقع المتعلقة بالانتقالات وجلبت لكم الخبر اليقين.

حقيقة اتفاق ريال مدريد مع كيليان مبابي

وفي كل يوم تنتشر شائعات تفيد بأن نادي ريال مدريد اتفق بالفعل مع كيليان مبابي للعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل، كون عقده ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان نهاية شهر يونيو 2022، إلا أن يحق للهداف الفرنسي أن يتفق مع النادي الذي يرغب باللعب في صفوفه منذ اليوم وفق قواعد الفيفا.

وكانت صحيفة ألمانية قد أكدت أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني قد اتفق بالفعل مع كيليان مبابي للعب ضمن صفوفه مقابل راتب سنوري يصل لـ 50 مليون يورو، دون أن يخرج النادي الملكي بتصريح يؤكد أو ينفي الخبر، إلا أن المعلوم لدى الجميع أن الهداف الفرنسي يريد مغادرة ملعب حديقة الأمراء، واللعب في سانتياغو برنابيو الذي يعد حلم طفولته.

هل تعاقد ريال مدريد مع مبابي؟

ووفق برنامج "الشيرنجيتو"، فإن ريال مدريد لم بوقع رسميا مع اللاعب الفرنسي لكنه اتفق معه على الراتب وأمور فنية أخرى.