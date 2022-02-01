الاتحاد الأوروبي يُعلق على تقرير منظمة العفو الدولية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إيلاءه تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) الاهتمام المناسب.

وقال الاتحاد الأوروبي، في موقفه حول التقرير، إنه سيواصل والدول الأعضاء فيه مراقبة التطورات على الأرض عن كثب، مؤكدا أن احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، يعتبر ركنا أساسيا لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وجدد التزامه بحل الدولتين المتفاوض عليه، "استنادا إلى القانون الدولي، وخطوط عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي، حسبما يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".

كما أكد أنه سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولا لكلا الطرفين، وأنه سيتواصل مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، ومع شركائه الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه أعرب سابقا عن قلقه بشأن القوانين التي اعتمدتها إسرائيل، مثل "قانون تنظيم الاستيطان" في عام 2017، حيث يعتبر أن أي قانون تتبناه إسرائيل يشرع من جانب واحد مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية ويصرح فعليا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة في الأراضي المحتلة، ليس فقط خارج نطاق ولاية إسرائيل، بل إنه يخاطر بترسيخ واقع دولة واحدة بلا حقوق متساوية لسكانها، واحتلال دائم وصراع.

وشدد على أن موقفه من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، واضح أيضًا ولم يتغير: "فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا".

وكانت منظمة امنستي أصدرت تقريرها الذي أكدت فيه أن الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل هو نظام هيمنة قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية، وأن "اسرائيل" دولة "ابارتهايد" تمارس الفصل العنصري على الفلسطينيين.

كما أكدت منظمة العفو الدولية: ان "إسرائيل" دولة أبارتهايد تمارس الفصل العنصري على الفلسطينيين، داعيةً الجنائية الدولية للنظر بجريمة الفصل العنصري، وناشدت الدول تقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري للعدالة.

وأقرت أمنستي": الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة وتحميها من المساءلة في الأمم المتحدة تساند نظام فصل عنصري وتقوض النظام القانوني الدولي، قائلةً وثقنا أفعال محرمة في اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي .

ودعت "امنستي" مجلس الامن الدولي لفرض حظر شامل على توريد السلاح الى إسرائيل، نظرا للقتل غير المشروع لا لاف الفلسطينيين على ايدي القوات الإسرائيلية.