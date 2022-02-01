سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، تشهد العملة الوطنية السورية ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح البلاد منذ سنوات عدة، وهو ما يبشر بخير تجاه الاقتصاد السوري الذي عانى من دمار هائل نتيجة الاحداث الجارية والاقتتال الداخلي الذي أدى إلى مقتل ملايين السوريين وتشريد الملايين أيضا إلى دول عربية وأوروبية، ومهنهم من لجأ إلى قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ 16 عاما، ولكن القطاع كان له حضنا آمنا أكثر من بلده.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

وعادة ما تتوجه أنظار السوريون نحو شاشات البورية التداول المالي، للاطلاع على سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، وسعر عملتهم الوطنية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية أبرزها الدولار الأمريكي الذي تتم أغلب المعاملات الدولية بالعملة الخضراء نظرا لقوتها وأمانها على كل الأصعدة، لهذا يضع لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية لليوم الأربعاء 2 فبراير 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء

وتعاني سوريا منذ نحو عشر سنوات من أوضاع سياسية خطيرة، إذ يحدث قتل وقصف وموت وتهجير الناس من بيوتهم، والكثير من المناسبات تقوم الطائرات بقصف البيوت على رأس ساكنيها، وهو ما تسبب بمقتل ملايين الناس وتهجير الملايين إلى عدد من البلاد المختلفة.

سعر الدولار في سوريا اليوم

وقفز متوسط سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

ووصل متوسط سعر الدولار في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، نحو 3595 ليرة للشراء، و3630 ليرة للبيع.

هذا وعرف الاقتصاد السوري قبل عام 2010، بأنه واحد من أكثر اقتصاديات الدول النامية تنوعاً.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الأربعاء 2 يناير 2022

وبلغ متوسط سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، 4024 ليرة للشراء، و4086 ليرة للبيع.

إلى هنا انتقلت مقالتنا لهذا اليوم، بعد أن وضعنا لكم سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني في سوريا اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، ونرجو أن تكون قد نالت إعجابكم.