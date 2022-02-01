بالفيديو شاهد: حيوانات غريبة ومخيفة تظهر لأول مرة في جبال العراق

فوجئ المواطنون في العراق، بظهور حيوانات غريبة ومخيفة تظهر لأول مرة في جبال العراق، بعد أن رصدت عدسات الهواتف النقالة عدد من المقاتلين في جبال مكحول شمالي محافظة صلاح الدين حيوانات غريبة ومخيفة تظهر لأول مرة في جبال العراق وتقترب أشكالها من فصيلة الأسود، وحركات وذيول تشبه الكلاب، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تفاصيل أكثر عن الحادثة التي هزت مدن العراق حول مشاهدة حيوانات غريب ومخيفة تظهر لأول مرة في جبال العراق.

يذكر أن البيئة العراقية تضم العديد من الحيوانات النادرة التي انقرض الكثير منها بفعل التأثيرات البيئية والظروف المناخية، فضلا عن الحروب والنزاعات.

📌اليوم تم العثور على حيوانات غريبة ومخيفه نزلت من الجبل في العراق. pic.twitter.com/ztrwW4itHf — J.S.Hadi (@jafaralaarajy) January 28, 2022

ووفقاً لمواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت مقطع فيديو قال نشطاء أن الصور صورت بعدسات الهواتف النقالة لعدد من المقاتلين في جبال مكحول شمالي محافظة صلاح الدين، تظهر حيوانات غريبة تقترب أشكالها من فصيلة الأسود، وحركات وذيول تشبه الكلاب.

وأثار المقطع موجة من التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لم تجزم معظمها بنوع الحيوان، إلا أن بعضها أعادته إلى «الأسد الآشوري» الذي ظن الجميع أنه انقرض، فيما ذهب آخرون إلى أنها حيوانات معروفة لكنها تعرضت للتشوه الخلقي جراء الحروب.

يذكر أن البيئة العراقية تضم العديد من الحيوانات النادرة التي انقرض الكثير منها بفعل التأثيرات البيئية والظروف المناخية، فضلا عن الحروب والنزاعات.

كما أوضح الفيديو، تواجد عددًا من الأشخاص، وقاموا بتصوير الكلاب المهجنة، التي وقفت تهز ذيولها لهم، بينما كانت ملامح الوجه كملامح الأسد، بخلاف وجود لبدة في الرقبة.

وتميز الحيوان المهجن بالضخامة، وارتفاع القامة، وجلس بطريقة تشبه طريقة الأسود البرية، وهو ما يدل على وجود عملية تهجين حدثت، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

وأثار المقطع موجة من التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لم تجزم معظمها بنوع الحيوان، إلا أن بعضها أعادته الى الأسد الآشوري الذي ظن الجميع أنه انقرض، فيما ذهب آخرون الى أنها حيوانات معروفة لكنها تعرضت للتشوه الخلقي جراء الحروب.