سعر الدولار واليورو والإسترليني في الجزائر اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، لا شك أن سعر العملات الوطنية في أي بلد من البلدان سواء العربية أو الأوروبية، من أهم ما يبحث عنه التجار وأصحاب رؤوس الأموال وكذلك المسؤولية في الدولة ذاتها، لأن سعر عملتهم الوطنية سواء في قوتها أو ضعفها تعبر عن مدى قوة اقتصاد الدولة، والاقتصاد القوي يعني دولة قوية، لأن الاقتصاد من أهم أركان بناء الدول، ويأتي بعد ذلك استقرار أوضاعها السياسية والاجتماعية.

لذلك يبحث المواطنون والتجار والمستثمرون، مطلع صباح كل يوم عن سعر الدولار واليورو والإسترليني في الجزائر اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، لمعرفة سعر عملتهم مقابل العملات الأجنبية الأخرى أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، فمعظم الجزائريين يتعاملون غير عملتهم الوطنية الدينار الجزائري، بتلك العملات الأجنبية في معظم معاملاتهم المالية، وفي هذه المقالة يضع لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية أسعار العملات الأجنبية الرئيسية في الجزائر لليوم الأربعاء.

سعر الدولار واليورو والإسترليني في الجزائر اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

وتختلف أسعار صرف العملات في الجزائر وفق الجهة التي يتوجه لها الشخص، فهناك جهات عدة لصرف العملات مثل البنوك الرسمية وشركات ومكاتب الصرافة وكذلك السوق السوداء التي يتوجه إليها مئات الآلاف من المواطنين لصرف العملة الأجنبية مقابل عملتهم أو العكس.

سعر اليورو في الجزائر اليوم الأربعاء

وصعد سعر اليورو اليوم مقابل الدينار الجزائري، اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، في البنك المركزي الجزائري، وفي تعاملات السوق السوداء.

وسجل سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 156.64 دينار للشراء و156.67 دينار للبيع.

وزاد سعر اليورو اليوم في الجزائر في السوق السوداء، مسجلًا 202.29 دينار للشراء و204.54 دينار للبيع.

سعر الدولار في الجزائر اليوم الأربعاء

وارتفع سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي مسجلا، 140.34 دينار للشراء و140.35 دينار للبيع.

وفي السوق الموازية (السوداء) استقر عند 180 دينارًا للشراء و182دينارًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في الجزائر اليوم الأربعاء

وصعد سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي إلى 188.35 دينار للشراء، و188.39 دينار للبيع.

وارتفع سعر الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 242.08 دينار للشراء، و244.77 دينار للبيع.