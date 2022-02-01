يبدو أن ملامح المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022، باتت تظهر، حيث يعد منتخب كوريا الجنوبية أحدث المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام في قطر أواخر هذا العام.

وتقام النسخة الـ22 من كأس العالم في قطر خلال الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 حتى الآن

منتخب كوريا الجنوبية بات ثاني المتأهلين من قارة آسيا لنهائيات كأس العالم 2022، بعد إيران، وثالث ممثلي القارة في البطولة بإضافة منتخب قطر المستضيف، والمنتخب الـ15 عموما الذي يحجز مقعده في النهائيات.

وكانت 10 منتخبات أوروبية حجزت مقاعدها في نهائيات كأس العالم 2022 بشكل مباشر من تصفيات القارة العجوز المؤهلة للبطولة، وهي ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا، فيما تتبقى 3 مقاعد تنتظر الحسم في الملحق.

ومن أمريكا الجنوبية تأهل كل من منتخبي البرازيل والأرجنتين حتى الآن.

ومن المقرر أن يكتمل عقد المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2022 من مختلف القارات خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 حتى الآن

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 من أوروبا

منتخب ألمانيا

منتخب الدنمارك

منتخب فرنسا

منتخب بلجيكا

منتخب كرواتيا

منتخب إسبانيا

منتخب صربيا

منتخب إنجلترا

منتخب سويسرا

منتخب هولندا

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 من أمريكا الجنوبية

منتخب البرازيل

منتخب الأرجنتين

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 من آسيا

منتخب قطر "المستضيف"

منتخب إيران

منتخب كوريا الجنوبية



