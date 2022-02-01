سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2/2/2022

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، رغم انخفاض "النفيس" عالميا مقابل صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر، باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيهًا في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء، ليسجل نحو 914.74 جنيه، مقابل 903.44 جنيه (57.49 دولار) في ختام تداولات أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم ليسجل نحو 686.06 جنيه مقابل 677.59 جنيه (43.11 دولار) عند إغلاق تداولات أمس الثلاثاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 533.60 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 457.37 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 343.03 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 800.41 جنيه، مقابل 790.53 جنيه (50.30 دولار) بنهاية تداولات أمس.

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وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 28448 جنيها، وسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (8 جرامات عيار 21) سجل نحو 6403 جنيهات (406.62 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في فبراير/شباط بنسبة 0.12% لتصل إلى 1797.20 دولار للأوقية (الأونصة) وقت كتابة الخبر، بحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية.

وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض 1797.05 دولار للأوقية (الأونصة)، ومن المتوقع أن يجد الذهب نقاط الدعم على 1778.50 دولار للأوقية ونقاط المقاومة على 1821.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة لعقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.09% للمتاجرة به على 96.620 دولار.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر مارس/آذار بنسبة 0.11% لتتم المتاجرة به على 22.418 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر مارس/آذار بنسبة 0.31% لتتم المتاجرة به على 4.3135 دولار للرطل.