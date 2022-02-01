باكستاني يقتل والدته وأشقاءه الثلاثة بسبب منعه من ممارسة لعبة "ببجي"

أقدم شاب باكستاني مدمن على لعبة الفيديو الشهيرة "ببجي"، على والدته وأشقاءه الثلاثة بعد أن تم منعه من ممارسة اللعبة على الإنترنت.

وقالت الشرطة الباكستانية في تصريح صحفي: إن التحقيقات تشير إلى قيام الشاب (18 عاما)، بقتل والدته الطبيبة وأشقائه الثلاثة، والذين عثر على جثثهم في منزلهم في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي في غاجوماتا بلاهور.

وذكر موقع "ARY News" الباكستاني، أنه تم العثور على جثث أطلق عليها الرصاص لطبيبة (40 عاما) وأبنائها داخل المنزل.

وأضاف مسؤول بالشرطة، أن "زين"، وهو مدمن على "ببجي"، قتل والدته وثلاثة من أشقائه بعد أن تم منعه من ممارسة اللعبة على الإنترنت.

وأوصت الشرطة، الحكومة الفيدرالية، وحكومة المقاطعة، بحظر اللعبة التي وصفتها بـ “الخطيرة".