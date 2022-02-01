أسعار الذهب ترتفع مجدداً فوق الـ 1800 دولار "للأونصة".. ما السبب؟

لا تزال أسعار الذهب تتأرجح صعودا وهبوطا، في ظل التقلبات الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا وأزمة أوكراني، وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فوق مستوى 1800 دولار للأوقية.

وتتمثل أسباب ارتفاع أسعار المعدن النفيس في زيادة الطلب الاستثماري، بالإضافة لحصوله على مزيد من الدعم من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة.

وبحلول الساعة 1323 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1805.43 دولار للأوقية (الأونصة).

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1806.50 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان إن ضعف الدولار يساعد الذهب، علاوة على "الطلب الجيد من جانب صناديق المؤشرات المتداولة أمس، وهو ما قادنا لتجاوز المستوى السحري البالغ 1800 دولار".

وارتفعت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم يوم الإثنين إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس/ آب.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوع واحد وهو ما ساعد المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 23.01 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 2.2% إلى 1040.88 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 1.2% إلى 2377.74 دولار.