بالفيديو لحظات تحبس الأنفس.. طائرة تفشل بالهبوط بعد معركة ضارية مع العاصفة

وثق مقطع فيديو لحظات تحبس الأنفاس، فشلت فيها طائرة في الهبوط على أحد مدرجات مطار هيثرو الدولي بالعاصمة البريطانية لندن، بسبب الرياح القوية.

واضطرت طائرة تابعة للخطوط البريطانية، التي وصلت من أبردين، إلى إلغاء محاولة الهبوط والتحليق مجددا في اللحظات الأخيرة، بسبب الرياح القوية التي أثرت على الرحلات الجوية في أكبر مطار في المملكة المتحدة.

ولمست العجلات الخلفية للطائرة الأرض، قبل أن تنحرف الطائرة بقوة لجهة اليسار وتصطدم مؤخرتها بالأرض، مما اضطر قائدها للتحليق مجددا.

وتمكن الطيار من الهبوط بالطائرة بنجاح، في محاولة ثانية، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز".

وتسببت العاصفة كوري، التي اجتاحت المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في هبوب رياح تصل سرعتها إلى 92 ميلا في الساعة.

جاء ذلك بعد أن قتلت العاصفة مالك ما لا يقل عن 4 أشخاص في شمال أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودمرت منازل، وأطلقت فيضانات، وتركت آلاف الأسر دون كهرباء.

يذكر أنه تم استخدام مطار هيثرو من قبل أكثر من 19 مليون مسافر خلال عام 2021، أي أقل من ربع الإجمالي لعام ما قبل جائحة كورونا، وتحديدا في 2019.

A321 TOGA and Tail Strike!

A full-on Touch and go, with a tail strike! Watch for the paint dust after contact and watch the empennage shaking as it drags. The pilot deserves a medal! BA training could use this in a scenario - happy to send the footage chaps 😉#aviation #AvGeek pic.twitter.com/ibXjmVJGiT