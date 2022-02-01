القائد النخالة يُعزي المبعد عز الدين بوفاة والدته

قدّم القائد زياد النخالة "أبو طارق" الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أصدق التعازي والمواساة من القيادي طارق عز الدين "أبو محمد"، المبعد إلى غزة، بوفاة والدته الحاجة "أم محمد"، في بلدة عرابة قضاء جنين المحتلة.

وأجرى القائد "أبو طارق"، اتصالاً هاتفياً بالأخ أبو محمد، معزيآ باسم قيادة وكوادر الحركة، القيادي طارق عز الدين والقيادي جعفر عز الدين وأشقائهم بوفاة والدتهم الحاجة الصابرة المحتسبة، التي قدمت نموذجاً في التضحية والعطاء، وصبرت على سجن الأبناء وإبعاد نجلها إلى غزة.

وأكد الأمين العام في اتصاله، على التحلي بالصبر على المحن والابتلاءات التي تصيب المؤمنين، مشيداً بعائلة عز الدين وتاريخها الجهادي المشرف.

يذكر أن القيادي المحرر طارق عز الدين، أبعد إلى غزة بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال في صفقة الاحرار عام 2011م، والقيادي المحرر جعفر عز الدين من أبطال معركة الأمعاء الخاوية رفضاً للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.