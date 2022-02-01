إحباط محاولة تهريب طوابع مخدرة عبر مطار القاهرة

تمكنت السلطات المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من الطوابع المخدرة داخل أحد الطرود القادمة من الخارج عبر مطار القاهرة.

وذكرت وسيلة اعلام مصرية، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في مصر، نجحت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، في ضبط طرد بريدي قادم من إحدى الدول الأجنبية، خاص بأحد الأشخاص داخل البلاد، وبداخله 200 طابع مخدر.

وتمكنت السلطات المصرية من تحديد هوية المرسل إليه داخل الأراضي المصرية، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الشرطة المصرية من ضبط المذكور حال قدومه لإنهاء إجراءات استلام الشحنة، وبمواجهته أقر بقيامه بجلب تلك الشحنة المخدرة والمشار إليها بقصد الإتجار، وقيامه بشرائها عبر شبكة الإنترنت، في وقت تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.