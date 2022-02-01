توضيح مهم من وزارة الصحة بشأن فحوصات "كورونا المنزلية"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:57 م
01 فبراير 2022
كورونا في المدراس
اعلان اسفل صورة الخبر

قال مدير عام مدير عام المهن الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار إن الوزارة لا تسمح باستخدام مواد فحص "كورونا" المنزلية إلا تلك المعترف بها والمسجلة لدى منظمة الصحة العالمية.

وأكد النجار، أن الوزارة لا تتبع إلا ما يتم توثيقه من منظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان الأمان الطبي والصحي للمواطن الفلسطيني، وحتى نكون في الجانب الآمن طبيا وصحيا.

وبين أن وزارة الصحة صرحت بالعمل لكافة أنواع الفحوصات السريعة المنزلية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وهي أربعة أنواع فقط: فحصين باسم Panbio Covid-19 Ag من إنتاج Abbott Diagnostics، وفحص باسم Standard Q Covid -19 Ag من إنتاج SD Biosensor Inc، إضافة إلى Sure status Covid -19 من إنتاج Premier Medical Corporation.

#وزارة الصحة #كورونا #فيروس كورونا #فيروس كروونا

متعلقات