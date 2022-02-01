بالصور وزير الأوقاف والسفير التركي يطلقان برنامج توزيع المصاحف في فلسطين "ليكن القرآن هديتي"

أطلق الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اشتية، وسفير تركيا في القدس أحمد رضا ديمير برنامج توزيع المصاحف في فلسطين " ليكن القرآن هديتي " والمقدم من وقف الديانة التركية ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا.

وتم إطلاق البرنامج في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة من مقر أكاديمية القرآن الكريم والعلوم الشرعية، إذ سيتم توزيع ٥٠ ألف مصحف الأقصى الشريف، وأن المرحلة الأولى سيتم توزيع ٢٠ ألف مصحف في الضفة الغربية و٢٠ ألف مصحف في قطاع غزة والباقي في شهر رمضان المبارك وسيكون لمدينة القدس والمسجد الأقصى النصيب الأكبر.

وحضر حفل إطلاق البرنامج سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة وأعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية وممثلين عن فعاليات الخليل الرسمية.

وفي بداية الحفل نقل الوزير تحيات رئيس الحكومة محمد اشتية لسعادة السفير وللحضور، إذ أكد "أن هذا التعاون بين وزارة الأوقاف والجمعية الخيرية الإسلامية نتج عنه نجاح هذا المشروع العظيم، وهذا يدفعنا الى مزيد من المشاريع والبرامج مع شركائنا الأتراك خاصة مؤسسة وقف الديانة التركية ورئاسة الشؤون الدينية".

وقدم البكري شرحا عن برنامج توزيع المصاحف في فلسطين " ليكن القرآن هديتي " وآلية توزيع المصاحف في المحافظات والقدس، وتطلعات جميع الأطراف من أجل إنجازه وفق الخطط الموضوعة.

بدوره، أشاد سفير تركيا بالعلاقات الفلسطينية التركية ونقل سلام وتحيات الشعب التركي للحضور، وأبدى استعداده التام للتعاون وتسهيل جميع البرامج والخطط المتعلقة بدعم وزارة الأوقاف والجمعية الخيرية الإسلامية.

وفي كلمة مسجلة ألقاها نائب رئيس مؤسسة وقف الديانة التركية السيد عبد الرحمن طشطن تحدث فيها عن هذا المشروع والذي بدأ قبل ٧ سنوات، إذ تم توزيع أكثر من٣ ملايين مصحف بكل العالم وبجميع اللغات، مؤكدا على الأهمية التي يوليها الشعب التركي لفلسطين والقدس، واستعداد هذا الشعب لتقديم ما يلزم للشعب الفلسطيني الصامد المجاهد.

من جهته، خطيب ركّز خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على الأهمية التي يحملها هذا المشروع الخيِّر في أهدافه ومساعيه، لما لنشر القرآن وتوزيعه من نشر لخطاب الاعتدال والسماحة، داعياً إلى المزيد من هذه الحملات والمشاريع، خاصة في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وفي نهاية الحفل وقّع الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف وأمين سر الجمعية الخيرية الإسلامية السيد محمود القواسمي اتفاقية تفاهم من أجل وضع آلية لتوزيع المصاحف في محافظات الوطن والقدس.



