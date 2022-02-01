أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 38 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 1/2/2022، ارتفاعاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.76 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 5.05% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.33%، ما يعادل انخفاض قدره 0.61% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.44% لتسجل نحو 38,442 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 8.47% لتسجل نحو 2,738 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.85% لتسجل نحو 382 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 0.9996 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.87% لتسجل نحو 1.05 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 16.70% لتسجل نحو 105 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.78% لتسجل نحو 0.6182 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 18.21% لتسجل نحو 53 دولار.

ارتفع سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 10.73% لتسجل نحو 19 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: