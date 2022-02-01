بالصور الرابطة الإسلامية تطلق المرحلة الثانية من برنامجها التدريبي لمنسقات جامعات غزة

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي بعنوان صانعات التميز والنجاح"3" وذلك في مقر الرابطة الإسلامية-طالبات- غرب مدينة غزة.

واستهدف البرنامج منسقات وأعضاء الرابطة الإسلامية في جامعات محافظة غزة، ليتناول محاور عديدة منها فنون الإتصال و التواصل وبناء الشخصية القيادية و الثقة في النفس و تقديم مقترحات وخطط التفكير الإبداعي.

وتحدث مدرب التنمية البشرية أ. خالد أبو علي عن القيادة مع تطبيق أنشطة تدريبية عملية تفيد الطالبات.

من جهتها تحدثت مسؤولة ملف الجامعات أ.سماح أبو مغصيب عن أهمية البرامج التدريبية في صقل شخصية الطالبات ومقدرتهن على التواصل الفعال .







