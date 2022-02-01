بالصور البدء في تأسيس وإنشاء قواعد مدينة "دار مصر 3" السكنية شمال قطاع غزة

بدأت الآليات والمعدات، اليوم الثلاثاء، في تأسيس وإنشاء قواعد مدينة دار مصر 3 السكنية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تحت إشراف كامل من قبل اللجنة المصرية لإعمار غزة.

وشرعت الآليات والمعدات التابعة للشركات الفلسطينية في ساعات صباح اليوم بضخ الباطون في القواعد الخرسانية المسلحة بمدينة دار مصر 3 والتي بدأ العمل بها فعليا بداية شهر يناير الماضي.

وأكد ناجي سرحان وكيل وزارة الاشغال بغزة، السبت، أن المدن المصرية في قطاع غزة أخدت منحى التنفيذ الأسبوع الماضي حيث تم ترسية عطاءات على 9 شركات من قطاع غزة لتقوم بتنفيذ الإعمار .

وبين سرحان خلال تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن "22" عمارة سكنية ستكون شمال قطاع غزة ، في حين سيتم بناء 22 عمارة في منطقة المحاربين القدامى قرب برج الأندلس ، 26 عمارة سكنية في منطقة الزهراء .

وبين سرحان أن الشركات ستوقع العقود خلال الأسبوع الجاري وخلال عام سيكون العمل قد انتهى فيها بعد بناء 3500 وحدة سكنية .

وبشأن طريقة اختيار العائلات ، أوضح سرحان أن طريقة اختيار العائلات للاستفادة من الشقق السكنية مشابه للمشروع القطري ، حيث سيكون البيع بمزاد الأقساط للتمكن من الاستفادة لبناء وحدات جديدة.

وبين أن المشروع يستهدف العائلات الفقيرة والأسر محدودة الدخل ، والمواطنين الذين يعيشون في المناطق العشوائية ، بالإضافة إلى وضع سيناريوهات لتعويض العائلات التي فقدت منازلها.

وتابع: سيكون هناك فتح باب التسجيل لأصحاب الدخل المحدود والعائلات الفقيرة التي سيتم البحث عن أوضاعها بشأن استحقاقها وعمل قرعة لأن الأعداد ستكون أكبر من الشقق المتوفرة.

عن موعد بدء التسجيل قال : " أتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة أن يتم إعداد منظومة لتسمح للمواطنين بالتسجيل للاستفادة من الشقق السكنية .