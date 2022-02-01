ماذا خلص اجتماع اللجنة الوبائية في الضفة بشان ارتفاع الإصابات؟

اجتمعت، اليوم الثلاثاء، لجنة كورونا الوزارية لبحث الحالة الوبائية وملف التطعيم ضد فايروس كورونا ومختلف الاستعدادات لمواجهة الموجة الحالية من انتشار الفايروس.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع :" بحثنا اليوم جهوزية مختلف مراكز العلاج الحكومية، من حيث أقسام علاج كورونا وغرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كوفيد-١٩، واللوازم الطبية، وخطط التعامل مع كافة المرضى".

وأضافت:" تناول الاجتماع خطط زيادة عدد مراكز الفحص في مختلف المحافظات بهدف تخفيف الاكتظاظ وزيادة استيعاب أكبر قدر من المواطنين".

وتابعت الوزيرة :" تم أيضا خلال الاجتماع بحث بروتوكولات التعامل مع المرضى بشكل عام، ومرضى كوفيد-١٩ في مراكز العلاج، إضافة لبروتوكولات الفحص المختلفة، كذلك تم الحديث عن مجريات الحملة الوطنية للتطعيم ضد فايروس كورونا".

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة حصول كافة المواطنين على اللقاح المضاد لفايروس كورونا والالتزام بالجرعات الموصى بها من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، والالتزام أيضاً بالإجراءات الوقاية، منعاً لانتشار الفايروس.