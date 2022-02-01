نقابة أطباء الأسنان: كل من شارك في مؤتمر"إيدك" في دبي سيعرض نفسه لعقوبات ومساءلة نقابية

أكد نقيب أطباء الأسنان إسماعيل ملحم، أن نقابته أصدرت تعليمات وطالب أطباء الأسنان المنتسبين لها بعدم المشاركة في مؤتمر "إيدك" في إمارة دبي بالإمارات، لوجود مشاركات إسرائيلية فيه.

وقال ملحم خلال تصريحات صحفية: إن تعليمات النقابة كانت واضحة، بمنع المشاركة أو التواجد في أروقة مكان إقامة مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك"، الذي ينظم بين 1 و3 فبراير 2022، مشيراً إلى أن كل من شارك في المؤتمر سيعرض نفسه لعقوبات ومساءلة نقابية.

وشدد على أن "التطبيع خط أحمر بالنسبة لنا، وموقفنا كان واضحا بمقاطعة كافة المؤتمرات الطبية في الإمارات"، لافتا إلى أن هناك 23 دولة حول العالم، من بينها لبنان والأردن، قاطعت المؤتمر لذات الأسباب.

يذكر أن وسائل إعلامية، قد أعلنت أن عدداً من أطباء الأسنان شاركوا في مؤتمر"إيدك" في إمارة دبي بالإمارات.