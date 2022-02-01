راصد جوي: منخفضات شديدة البرودة قادمة خلال شهر شباط والبداية من الجمعة

كشف الراصد الجوي داود الطروة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع وصوله فلسطين يوم الجمعة المقبل 4/1/2022م، وطبيعة الحالة الجوية خلال يومي الأربعاء والخميس.

وقال الطروة خلال حديث لـ"فلسطين اليوم":" إن طقس يومي الأربعاء والخميس سيشهد حالة مستقرة، مع ارتفاع لدرجات الحرارة في مختلف المناطق الفلسطينية مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة".

وحول تفاصيل المنخفض الجوي، أكد الراصد الجوي أن المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب فلسطين والمنطقة سيكون مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً، تتهيأ خلال ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة فرصة لسقوط الأمطار فوق معظم المناطق الفلسطينية، وتستمر خلال ساعات المساء والليل.

وبين الراصد، أن أمطار غزيرة من المتوقع سقوطها في بعض الفترات تكون مصحوبه بزخات من البرد والعواصف الرعدية.

ويوم السبت، أشار إلى أن المنخفض من المتوقع أن يستمر في تأثيره على فلسطين والمنطقة، تكون فيه الفرصة مهيأة لتساقطات مطرية على مختلف المناطق الفلسطينية حتي ساعات المساء، لافتا إلى أن يومي الجمعة والسبت ستشهد درجات الحرارة فيهما انخفاضاً كبيراً، بالإضافة طقس بارد إلى شديد البرودة.

وبشأن منخفضات جوية أخرى متوقع وصولها البلاد في شهر شباط، توقع الراصد أن يحمل شهر شباط العديد من المنخفضات الجوية متفاوتة الشدة، مشيراً إلى أن شهر شباط سيكون بارد أكثر من المعتاد.