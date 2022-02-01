"التعليم برام الله": خيار العدول عن التعليم الوجاهي بالمدارس غير وارد

فندت وزارة التربية والتعليم في رام الله، اليوم الثلاثاء، كافة الأخبار التي تتحدث عن عزمها اتخاذ اجراءات جديدة بشأن المسيرة التعليمة في ظل تفشي فايروس كورونا.

وقال الناطق باسم الوزارة صادق الخضور:" إن خيار العدول عن التعليم الوجاهي أو اللجوء إلى خيارات أخرى في المدارس غير وارد حتى اللحظة"،موضحاً أن ذلك يعود لعدة أسباب أبرزها تدارك الفاقد التعليمي الذي نتج عن الإغلاقات خلال العامين الماضيين، ومن أجل استمرار العملية التعليمية.

وبين أن الوزارة تتطلع لتحقيق التوازن للخروج بأقل قدر من الخسائر، لافتا إلى أنه يتم اللجوء للتعليم عن بعد لأيام معدودة في بعض المديريات أو المدارس أو الشعب، في حال ظهور إصابات بين صفوف الطلبة أو المعلمين بفيروس "كورونا".

ويشهد المنحني الوبائي في فلسطين، ارتفاعاُ كبيرا في أعداد الإصابات اليومية المسجلة، فقد أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 12 حالة وفاة و 11016 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.