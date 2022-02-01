"الكاف" يعلن عن طاقم حكام موقعة الكاميرون ومصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الثلاثاء، عن طاقم حكام مباراة مصر والكاميرون، المقررة بعد غد الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأسند "الكاف" مهمة إدارة المباراة، للحكم الغامبي بكاري غاساما، ويعاونه كل من الأنغولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريك، بالإضافة إلى الحكم الرابع سليمان أمل الدين من جزر القمر.

وسيتولى التونسي هيثم قيراط مهمة حكم الفيديو، ويعاونه كل من لحلو بن إبراهيم، وخليل حساني.

جدير بالذكر أن غاساما، أدار لقاء وحيدا لمصر في كأس أمم إفريقيا الحالية، وكان ضد نيجيريا في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات، حيث خسر "الفراعنة" بهدف دون رد.