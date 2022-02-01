المقاومة الفلسطينية: المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام هو إلغاء أوسلو ووقف التنسيق الأمني

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام الفلسطيني هو توفر الإرادة السياسية لإلغاء اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف حملات الاعتقال السياسي في الضفة المحتلة.

ودعت المقاومة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي، إلى ضرورة البدء في إجراءات واضحة لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية في التعبير عن الشعب الفلسطيني ومقاومته وتطلعه للحرية والانعتاق من الاحتلال، ولتضم كل أطياف الفصائل الفلسطينية.

إليك نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعها الدوري، اليوم الثلاثاء الموافق الأول من فبراير لعام 2022، استعرضت فيه مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وبحثت المستجدات السياسية التي طرأت على قضيتنا الفلسطينية، في ظل هذه الفترة الحساسة والدقيقة من تاريخ شعبنا، وما يتعرض له من مؤامرات واعتداءات يومية متكررة من الاحتلال الصهيوني.

وجهت الفصائل التحية لكل أرواح الشهداء ولأسرانا البواسل في سجون العدو الصهيوني، الذين يخوضون ملحمة بطولية بصدورهم العارية ويتحدون ارهاب المؤسسة العسكرية الصهيونية التي تواصل خرق القانون الدولي، وتضرب في عرض الحائط المواثيق والمعاهدات الدولية.

كما توقف الفصائل عند الجهود الوطنية المبذولة لإغاثة شعبنا الفلسطيني الذي تضرر جراء المنخفض الجوي الأخير، وإذ نشيد بكل الطواقم التي استنفرت لإغاثة ومساندة شعبنا وعلى راسها طواقم الدفاع المدني والطواقم الصحية والبلديات والأجهزة الأمنية.

وأمام ذلك تؤكد فصائل المقاومة الفلسطينية على ما يلي/

اولا: تعبر الفصائل عن رفضها لعقد اجتماعات المجلس المركزي، في ظل غياب حالة التوافق الوطني، وتغييب القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية، في محاولة بائسة للاستفراد بالقرار الفلسطيني، وتمرير مشاريع خطيرة تمس قضيتنا وثوابت شعبنا، وندعو الى ضرورة مقاطعة الاجتماعات الخارجة عن الاجماع الوطني، والتأكيد على ضرورة عقد لقاء وطني جامع لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، والتي تضم الكل الفلسطيني، حيث لا اقصاء او تفرد.

ثانيا: نشيد بالموقف الوطني الاصيل للفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماعات المجلس المركزي، والتي تفتقد للشرعية، وأي قرارات تصدر عنه غير ملزمة لشعبنا او فصائله.

ثالثا: تؤكد فصائل المقاومة أن المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام هو توفر الإرادة السياسية لإلغاء أوسلو ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف حملات الاعتقال السياسي، والبدء في إجراءات واضحة لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتعبر عن شعبنا الفلسطيني ومقاومته وتطلعه للحرية والانعتاق من الاحتلال، ولتضم كل أطياف وفصائل شعبنا الفلسطيني.

رابعا: تعبر فصائل المقاومة عن ادانتها لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، والتي كان اخرها استقبال دولة الامارات لرئيس الكيان الصهيوني، الملطخة ايديه وجيشه الارهابي بدماء ابناء شعبنا الفلسطيني، فالأمة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى للوقوف في وجه هذه الكيان، واغلاق كافة الابواب في وجهه، والا يعطي الفرصة للغدر والفتك بشعوبنا العربية والإسلامية.

خامسا: نوجه التحية لأهلنا وشعبنا في النقب والقدس والضفة، والذين يخوضون معركة الصمود والثبات في ارضهم، رافضين لكل محاولات التشويه والتصفية لقضيتنا العادلة، والتي يعبر عنها بكل بسالة وشجاعة، وتؤكد الفصائل أن شعبنا الفلسطيني كله وحدة واحدة في كافة أماكن تواجده.

سادسا: نؤكد دعمنا ووقوفنا خلف أسرانا الإداريين في معركتهم وخطواتهم البطولية ومطالبهم المشروعة، ونحذر من إزاء استمرار عدوان الاحتلال عليهم، وندعو المؤسسات الدولية والحقوقية لأن تقوم بدورها لفضح الاحتلال والتصدي له.

سابعا: ترحب الفصائل بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية أمنستى التي اكدت على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب ضد الانسانية ووصفت الاحتلال بأنه دولة فصل عنصري ويمارس الأبرتهايد وندعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لملاحقة وتجريم قادة الاحتلال.

والله غالب على امره

فصائل المقاومة الفلسطينية